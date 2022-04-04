Бревна не спасли: украинские защитники показали уничтоженную колонну российской техники (фото)

ВСУ показали кучу российского металлолома, на котором оккупанты ехали убивать украинцев.

Украинские защитники на Северском направлении уничтожили колонну российской техники. Оккупанты пытались маскировать ее, прикрыв бревнами.

Также читайте Российский снаряд попал в церковь в Рубежном: ранены два священника

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Не спас колонну орков на ичнянском направлении и "мегасильную защиту" из бревен от сил сопротивления Сиверщины. Ювелирная и результативная работа в фотоотчете", — говорится в сообщении.

Напомним, в Рубежном Луганской области российские оккупанты попали снарядом прямо в храм. Двое священников ранены.

Читайте также: