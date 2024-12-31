Бригада "Азов" подвела итоги 2024 года: бои, освобождение пленных и вызовы будущего

Бойцы выполняли задачи в Донецкой области, добились снятия многолетнего запрета на получение вооружения от США, а также работали над освобождением из плена своих собратьев.

2024 стал определяющим для 12-й бригады специального назначения "Азов", которая провела весь год в зоне боевых действий. Бойцы выполняли задачи на Лиманском направлении, а затем срочно передислоцировались под Торецк, где ситуация была критической. Благодаря их усилиям удалось удержать позиции, нанести врагу значительные потери и сорвать наступательные действия противника.

О ключевых достижениях за год рассказал командир бригады Денис Прокопенко.

"За каждой отбитой атакой и отвоеванным метром украинской земли стоят пот, кровь и жизнь наших бойцов", — подчеркнули в "Азове".

850 бойцов бригады все еще находятся в российских тюрьмах в тяжелейших условиях. Командование уверяет, что борьба за их возвращение будет продолжаться.

"Совместными усилиями разных ведомств в 2024 году удалось вернуть из плена 169 наших собратьев. В следующем году мы продолжим делать все, чтобы вытащить из ада российских тюрем всех наших пленных", – подчеркивает Прокопенко.

Бригада также добилась снятия многолетнего запрета на получение вооружения США. Впрочем, из-за бюрократических задержек оружие еще не поступило. В Азове надеются, что в 2025 году ситуация изменится, и подразделение получит современное вооружение.

Отдельно командование призывает общество сохранять бдительность, несмотря на прогнозы по завершению войны в 2025 году. “Иллюзия быстрого завершения войны расслабляет и ослабляет нашу оборону. Мы не имеем права повторить ошибку Будапештского меморандума, который дал призрачное чувство безопасности", – отмечают в бригаде.

Даже если боевые действия в 2025 году прекратятся, война останется с нами в виде руин, потерь и постоянной угрозы со стороны врага. Мы должны продолжать реформировать армию, наращивать оборонно-промышленный потенциал и быть готовыми к будущим вызовам", – подытожил Денис Прокопенко.

Напомним, 30 декабря во время обмена пленных в Украину вернулся старший сержант полка "Азов" Игорь Неумивакин из Хмельницкого, находившийся в плену два года и семь месяцев.