Бригада "Азов" уничтожила вражескую БМП с десантом с помощью дрона: появилось видео

Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ прицельно попадают в БМП противника с пехотой.

Бригада "Азов" уничтожила вражескую БМП с десантом с помощью дрона.

Об этом бригада спецназа "Азов" сообщила в Telegram и обнародовала видео.

"Азовский дрон одним попаданием выводит из строя вражескую БМП с десантом. Операторы FPV-дронов РУБпАК 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ прицельно попадают в БМП противника с пехотой. После остановки движения бронетехника была уничтожена", — говорится в сообщении.

Дрон бригады "Азов" уничтожил вражескую БМП с десантом

Напомним, Силы спецопераций уничтожили российскую БМП, которая охотилась на украинских операторов дронов.

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