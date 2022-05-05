Бригада "Черные Запорожцы" пополнила список "бессмертного полка РФ" и захватила трофейную технику

Своими успехами на фронте похвасталась бригада военных, вернувшихся из боя еще с трофеем.

У военнослужащих бригады имени Черных Запорожцев после боя появилась новая техника, а вот у противника минусы среди личного состава.

О пополнении сообщили на странице Telegram.

На видео и фото, которое обнародовали бойцы, видно было уничтоженную боевую машину врага, а с ней и ее экипаж. Кроме того, удалось завладеть техникой врага с отметкой "О".

"ВСУ работает! Имеем пополнение кандидатов для "бессмертного полка России", уничтоженную технику и немного трофеев", — подписали свои достижения бойцы.

Напомним, что по словам Арестовича, сейчас у врага основная точка наступления на Изюмском направлении и он пытается оцепить украинские войска в треугольнике Авдеевка, Рубежное, Барвенково.

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