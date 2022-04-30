Бригада электриков в Киевской области случайно обнаружила братскую могилу

Расстрелянных, сожженных и замученных российскими оккупантами украинцев до сих пор находят в освобожденной от захватчиков Киевской области.

Накануне в Макаровской общине провели эксгумацию тел, двое из них не могут быть опознаны, говорится в ТСН.

Из могилы достали тело 27-летнего Эдуарда. Рядом детская кепка, а под ней тетрадь. «У него сын маленький. Этот ребенок ему положил свою кепку и написал там в тетради», — рассказывает сосед.

Как именно и когда погиб мужчина, никто так до сих пор и не знает. В последний раз Эдуарда видели живым 28 февраля. В тот день он вместе со своим кумом Дмитрием ехал заправить машину. «Пришлась очередь нам в сторону, в пассажирскую дверь, в переднюю. Я затормозил, дал заднюю, выбежали, разбежались в разные стороны. Я его еще видел, как он бежал», – вспоминает кум мужчины.

Мужчину нашли аж через четверти сутки — убитым, в полутора сотнях метров от автомобиля. На следующий день похоронили, как могли тогда. Теперь единственное, чего хотят родные и друзья Эдуарда, достойно проститься и похоронить.

В соседней Заваловке следователи и криминалисты проводят эксгумацию еще одного тела. Недалеко и сельский голова, который уже знает, это Юлий Школа. Ему было 60 лет и его убил российский снайпер. «Когда заходили колонны из Бородянки сюда он считал шедшую технику, и в это время снайпер его расстрелял», — рассказывает мужчина.

Это произошло еще 26 февраля. Хоронили местные жители, тоже без гроба, под обстрелами. Здесь русские оккупанты били и по живым, и по мертвым.

Имена еще двух погибших, эксгумированных в Макаровской общине накануне — пока неизвестны. На это захоронение в Калиновке случайно натолкнулись электрики, когда приехали в село восстанавливать свет. «Посмотри сбоку, увидел какой-то холм такой небольшой и возле него как-то косы», – говорит электромонтер.

Расстрелянных, сожженных и замученных российскими оккупантами украинцев до сих пор находят в освобожденной Киевщине

Тогда же в селе работали прокуроры, которые фиксировали разрушения и повреждения. Теперь они вернулись на место вместе с полицией.

Из-под насыпи земли извлекают тела двух мужчин, у обоих связаны руки и огнестрельные ранения, все вещи залиты кровью. «Конечно, это сделано военными РФ, потому что эта территория села Калиновка была оккупирована. Вероятно, это жители соседних сел, которые были пойманы и в дальнейшем подвергались пыткам для получения той или иной информации», — говорят прокуроры.

Теперь следователи и прокуроры будут устанавливать, кто эти мужчины и при каких обстоятельствах их убили. Прежде всего, начнут искать их среди тех, кто есть в списке пропавших без вести.

Читайте также:

Пряталась в коридоре: единственную жертву ракетного удара в Киеве помогли найти коллеги-журналисты

В Украину приехали нейрохирурги из США для сверхсложных операций

Оккупанты на Луганщине маскируются под украинские войска, чтобы уничтожать украинцев