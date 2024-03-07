Бригада-неудачница: в Forbes описали, как российские морпехи воюют на древних танках под огнем ВСУ

Несколько раз уничтоженное вражеское подразделение на сегодняшний день укомплектовано преимущественно "зелеными" призывниками и оснащено одними из самых ржавых антиквариатов в российском инвентаре.

Российская 155-я бригада-неудачница морской пехоты принимает участие в боях на востоке Украины на 67-летних танках Т-54, и ее убивают украинские беспилотники и ракеты. Однако враг все равно продвигается благодаря преимуществу в воздухе и артиллерии.

Об этом говорится в материале Forbes.

В публикации отмечается, что российская 155-я бригада и ее 67-летние танки уже с трудом держатся в Новомихайловке на востоке Украины. Если украинским войскам удастся отбить вражеские атаки планирующими бомбами и даже артиллерией, эта борьба может стать бесполезной.

Авторы материала обращают внимание на древние танки Т-54Б, на которых воюют оккупанты. Советские заводы, в том числе завод "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле, создавали такие танки только в течение примерно года с 1957-го. Миллиметровая стальная броня танка была временной и промежуточной до начала производства в 1958 году усовершенствованного Т-55.

Российская армия сняла с вооружения последние несколько Т-54 около 2000 года. К тому времени танки Т-54 в России можно было увидеть только в музее.

В первые два года широкомасштабной войны России против Украины ВСУ уничтожили или захватили 2600 российских танков. Пытаясь производить более нескольких сотен новых танков в год, Кремль начал доставать из хранилищ все рабочие танки, которые могли идентифицировать техники. В частности, среди них были и по крайней мере несколько 67-летних Т-54Б.

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Россияне воюют на Т-54 в районе Новомихайловки

"Теперь, если вы хотите увидеть Т-54 без необходимости ездить на нем в бой, вы можете записаться в 79-ю бригаду украинских десантно-штурмовых сил и расположиться в Новомихайловке на востоке Украины", – говорится в статье.

79-я бригада и прилегающая к ней 116-я механизированная бригада месяцами обороняли Новомихайловку на Донетчине от российской 155-й отдельной морской пехотной бригады и по меньшей мере одного мотострелкового полка поблизости.

"155-я бригада является неудачным подразделением. Несколько раз уничтоженное и восстановленное в течение двух лет тяжелых боев, сегодня оно укомплектовано преимущественно "зелеными" призывниками – и оно, и прилегающие к нему полки оснащены одними из самых ржавых антиквариатов в российском инвентаре: танки Т-54 и Т-62, и гусеничные БТР-50, которые даже старше Т-54", – отмечается в публикации.

По мнению авторов, справедливо было бы сказать, что 155-я бригада в ее нынешнем виде выкатилась прямо с 1950-х или 60-х годов. Однако это не значит, что она не может воевать. Танк есть танк – даже когда ему почти 70 лет.

Российская военная техника в районе Новомихайловки / Скриншот с видео

Российская бригада ведет бой с современной и хорошо оснащенной украинской бригадой

"Проблема состоит в том, что бригада ведет бой с современной и достаточно хорошо оснащенной украинской бригадой, вооруженной взрывоопасными беспилотниками от первого лица и укомплектованной одними из самых квалифицированных украинских противотанковых ракетчиков Javelin", – говорится в материале.

Там привели пример одной недавней российской атаки, которая была типичной. Так, российский танк Т-54 во главе еще одного танка и трех бронированных тягачей МТ-ЛБ (на некоторых были бревна – образец грубой противодронной брони) медленным дневным маршем направлялись в Новомихайловку.

Беспилотники и Javelin 79-й бригады быстро отработали по вражеской штурмовой группе, по-видимому, сначала обездвижив танк Т-54. На видео с украинского дрона видно, как российские экипажи МТ-ЛБ пытаются сбежать. Два из них сталкиваются. Лишь один МТ-ЛБ успевает дать задний ход и сбежать из зоны уничтожения вместе с несколькими пехотинцами.

Подразделение Shadow показало видео с попыткой вражеского штурма Новомихайловки

В то же время россияне продвигаются в Новомихайловке

Однако самым заметным в битве за Новомихайловку издание называет не чрезвычайный возраст российской техники, а то, насколько далеко оккупантам удалось продвинуться вглубь Новомихайловки – даже если только временно. Несколько дней назад морскому пехотинцу 155-й бригады удалось установить российский флаг на 2000 футов внутри населенного пункта шириной в милю.

Однако флаг может не удержаться, и нет никаких доказательств того, что россияне смогли окопаться в Новомихайловке. Они атакуют, получают отпор, перегруппируются, а затем снова атакуют. Их потери растут, а таблица организации и оборудования – их официальный список назначенных транспортных средств и оружия – возвращается назад к 1950-м годам.

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В материале отмечается, что продвинуться так далеко российским войскам позволяет их превосходство в воздушной силе и артиллерии. Так, российские ВВС, тратя огромные средства на военные самолеты и пилотов, ежедневно сбрасывали до сотни планирующих бомб УАБ, в том числе много в Новомихайловке. Каждая бомба весом 1100 или 3300 фунтов содержит достаточно взрывчатки, чтобы разрушить здание или бункер.

В то же время российские батареи выпускали в пять раз больше снарядов, чем могут выпустить украинские. Авторы отмечают, что это прямое следствие того, что с октября дружественные к России республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине.

Украинские войска делают все возможное, чтобы подорвать преимущества, которые есть у россиян – сбивают бомбардировщики российских ВВС и получают миллион новых снарядов, в основном через инициативу под руководством Чехии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, 6 марта российские войска 20 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении. Силы обороны сдерживают врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Победа и Новомихайловка.

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