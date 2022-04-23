Бригада оккупантов, совершавшая зверства в Буче, действует возле Изюма: там понесла потери

Захватчики государства-террориста пытаются наступать на некоторых направлениях, но несут потери.
Российские оккупанты, совершавшие массовые убийства, пытки и насилия в Буче на Киевщине, действуют возле Изюма Харьковской области.
Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба 23 апреля.
Отмечается, что речь идет о подразделениях 64-й отдельной мотострелковой бригады. Именно они стали известны своими зверствами в городе Киев. Впрочем, в городке на Харьковщине захватчики понесли потери.
Известно, что к югу от Изюма русская армия ведет наступление и пытается штурмовать позиции Вооруженных сил Украины. Она также проводит воздушную разведку украинских позиций, организовывает огневую поддержку наступления и логистическое обеспечение своих группировок.
В Генштабе отмечают, что вражеская армия продолжает частично блокировать Харьков и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.
Как сообщалось, российские оккупанты проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между этими территориями и оккупированным Крымом. В частности, оккупанты частично блокируют Харьков и пытаются наступать на Северодонецком направлении.
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