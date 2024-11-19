Бригадам нужно больше собственных средств для закупки БпЛА — Зеленский

Украинским бригадам нужно больше собственных средств для того, чтобы они самостоятельно и без бюрократии снабжали себя дронами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления в парламенте.

"Я это поддерживаю. Мы это обязательно поддержим и увеличим прямые средства в бригады", — говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что значительное количество дронов сейчас дает государство и волонтеры. Но сами бригады часто бывают еще быстрее в определении и восполнении своих потребностей.

Президент обратился к командирам и попросил обязательно прислушаться к "инновационным предложениям подчиненных". Кроме того, Зеленский отметил, что Украина делает максимум для того, чтобы нарастить свое производство пушек и артиллерийских снарядов. В течение 2024 было произведено более 2,5 млн минометных выстрелов и снарядов для армии.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал заявление об электронной системе перевода в ВСУ. По словам президента, этой системой уже воспользовались более 500 военных.

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