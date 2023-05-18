"Бригады наступления молодцы. Готовимся, без деталей", – обращение Зеленского 18 мая

В четверг, 18 мая, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях.

ТСН.ua собрал главное из речи украинского лидера.

О ситуации на фронте

Президент рассказал, что провел заседание Военного кабинета:

"Были командующие ключевыми направлениями фронта. Также Главком, Генштаб, разведка и безопасность. Содержательная работа. Первое – бригады обороны молодцы, главные стратегические задачи выполнили. Второе – бригады наступления молодцы. Готовимся. Без деталей. Третье – по защите граждан: воздушные силы молодцы. Наши приоритеты на эту неделю, на следующую и в ближайшее время в целом — дополнительные системы ПВО, дополнительные ракеты, учения, самолеты и дальнобойное оружие. И это будет", — акцентировал президент.

Также Владимир Зеленский сегодня провел совещание с командой Офиса. Есть задача – удержать динамику международной поддержки и коммуникации ради Украины, которая была достигнута как в первой половине мая, также и в эти недели.

О встрече с Мустафой Джемилевым и представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества

"Имел честь посетить офис Крымской платформы и встретиться с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, представителями Меджлиса и крымскотатарского сообщества. Сегодня и каждый год в этот день, 18 мая, мы чтим память всех жертв депортации крымскотатарского народа. Это было одно из тяжелейших преступлений ХХ века – весь народ силой забрали с родной земли и заставили жить на чужбине десятилетиями. И когда уже люди вернулись домой, Россия в очередной раз принесла в их дом, в нашу Украину свое зло – зло агрессии, репрессий, унижения. Гарантировать свободу для всего нашего государства без каких-либо исключений – это наша историческая задача: задача всех, кто защищает государство, всех, кто выбрал Украину, а значит, одержит победу. Рад видеть, что созданная нами Крымская платформа эффективно направляет общую силу государства и крымскотатарского народа. Рад знать, что наша совместная работа с Меджлисом приносит нужный Украине результат. Кстати, некоторые очень важные общие шаги готовим уже на ближайшее время. Вопросы Крыма, крымских заключенных и всех наших людей в Крыму выводим на новый международный уровень», – добавил в обращении президент Украины.

О пленных и благодарности защитникам

Сегодня многие украинцы и украинки были в вышиванках. Это важно – помнить, какое богатство нас всех объединяет. Украина – разнообразна, и в том – наша сила, это было видно в течение дня в разных орнаментах вышиванок:

"Сейчас я прошу вас всех вспомнить тех украинцев и украинок, которые буквально – наша с вами сила, наша с вами защита. Многие наши люди не были в вышиванках, потому что они – в военной форме. Я прошу вас сейчас вспомнить всех, кто воюет ради Украины. Всех, кто на боевых задачах и на боевых постах ради Украины. Всех, кто тренирует наших бойцов ради Украины. Те, кого вы знаете лично, те, о ком вы слышали, и тысячи и тысячи других, все равно берегущих Украину. Вспомните о них сейчас, пожалуйста, и поблагодарите их. Также мы ни на миг не забываем о тех наших людях, которых оккупант держит в неволе.О пленных украинцах, о репрессированных на оккупированных территориях. Мы должны освободить всех наших людей и всю нашу землю из русской неволи".

Напомним, в японском правительстве сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите Большой семерки, который состоится в воскресенье, 21 мая, в Хиросиме, в режиме онлайн-конференции. В правительстве Японии опровергли слухи, что украинский лидер может посетить встречу лично.