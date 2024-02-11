Бринк об ударе дронами по Харькову: "Нужно остановить такие ужасные преступления"

Бриджит Бринк подчеркнула, что нужно поддерживать Украину.
Посол США в Украине Бриджит Бринк выразила соболезнования в связи с недавней атакой оккупационных войск России по Харькову беспилотниками, отметив необходимость дальнейшей поддержки Украины, чтобы "остановить такие ужасные преступления".
Об этом она написала в соцсети Х (Twitter).
"Наши сердца соболезнуют Харькову, городу, сильно пострадавшему от атак России. За выходные погибли семь человек, в том числе одна семья с тремя детьми. Вот почему нам нужно поддерживать Украину – остановить такие ужасные преступления", — говорится в сообщении.
Гибель людей в Харькове
Оккупационная армия России вечером 9 февраля ударила беспилотниками "Shahed" по Харькову. Из-за попадания по нефтебазе в городе возник пожар, перекинувшийся на частный сектор.
В результате атаки погибли семь человек.
Так, в одном доме в результате пожара погибли парализованный 66-летний мужчина и его 65-летняя жена с инвалидностью. В другом доме погибла вся семья из пяти человек: трое детей – семилетний, четырехлетний и десятимесячный мальчики, а также их родители.
Напомним, Зеленский отреагировал на трагическую гибель детей в Харькове – убиты из-за российского безумия.
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