Британия готова перебросить спецназ в Украину из-за угрозы российского вторжения — The Mirror

600 британских военнослужащих могут отправиться в Украину на фоне угрозы полномасштабного вторжения России.

Великобритания готова перебросить в Украину 600 своих военнослужащих на фоне угрозы военного вторжения России.

Об этом информирует The Mirror.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что британский спецназ, а именно подразделения SAS (Special Air Service — Особая воздушная служба) и парашютного полка, предупредили о возможной отправке в Украину в течение нескольких часов.

Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств и MI-6 (MI-6 — Секретная разведывательная служба МИД Британии) сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада.

В настоящее время создается сводная группа из представителей спецназа SAS, разведывательного полка, медиков, инженеров и связистов. Также в нее войдут около 400 десантников 16-й воздушно-штурмовой бригады, базирующейся в городе Олдершот.

"Подраздел предупредили, что ему, возможно, потребуется развернуться в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их снаряжение подготовлено, и они готовы лететь в Украину, чтобы либо приземлиться, либо десантироваться с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", – сообщил источник издания.

В свою очередь начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что существует наибольший риск случайной войны между Западом и Россией, чем когда-либо со времен Холодной войны.

Напомним, в Минобороны сообщили о 90 тыс. российских военных, которых Москва стянула к украинским границам.

Между тем, в Офисе президента заявили, что не подтверждают информацию о скоплении российских войск на границе.

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