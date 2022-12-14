Британия готовит украинских судей к процессам по военным преступлениям России в Украине – Sky News

Великобритания организовала подготовку группы из 90 украинских судей к проведению судебных процессов касательно военных преступлений российских солдат в Украине.

Об этом пишет Sky News.

Сообщается, что первая группа судей посетила заседание в тайном месте, а в ближайшие месяцы будут проходить подготовку другие судьи. Великобритания выделила на это 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

Ожидается, что большинство судебных процессов по делам о военных преступлениях в стране будут осуществлять украинские судьи.

Отмечается, что обучение судей проводит Говард Моррисон – британский судья, работавший в Международном уголовном суде и Международных уголовных трибуналах для Югославии и Руанды.

Напомним, в мае суд присудил пожизненное заключение 21-летнему российскому военному, застрелившему гражданского в Сумской области.

Военные преступления оккупантов в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюр ежедневно получает уведомление о совершении военных преступлений россиянами в Украине. Он отметил, что каждый день поступают сообщения об изнасиловании, насилии, незаконных арестах, пытках, похищении и убийствах людей.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в военных преступлениях 176 российским военнослужащим. В суд направлены обвинительные акты в отношении 44 человек, 10 уже получили приговоры.

Нидерланды готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дела о вторжении России в Украину.

Украина также намерена создать временный офис прокурора на территории одной из стран Европейского союза для преследования и унификации доказательств военных преступлений России.

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