Владимир Зеленский. / © Офис президента Украины

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В вечернем обращении 31 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры скоординировали дальнейшие дипломатические шаги по укреплению безопасности и приближению мира.

О подробностях разговора Зеленский рассказал в Telegram.

«Только что говорил с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Поблагодарил за поддержку. Скоординировали наши шаги — общие шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности», — отметил глава государства.

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По словам Зеленского, уже готовится встреча военных представителей Украины и Великобритании для координации подготовки контингентов.

Президент также отметил важность усиления давления на Кремль.

«Ценим позицию Британии по давлению на Россию. Давление нужно достаточно сильное, чтобы не давать россиянам расширять эту войну. Тем более сейчас в Москве откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня: постоянно новые удары дронов, постоянно жестокие обстрелы. Только давлением это надо прекратить».

Ранее сообщалось, что в ближайшие недели в Украину прибудут военные группы из европейских стран, чтобы оценить возможности размещения международных сил, которые в будущем могут сыграть ключевую роль в защите украинских территорий после завершения активной фазы войны.