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Британия может поставлять Украине оружие для удара по российским силам в Черном море — министр

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Британия может поставлять Украине оружие для удара по российским силам в Черном море — министр

Associated Press

На фоне войны, которую оккупан Россия начала 24 февраля, Украина начала получать военную помощь от стран-партнеров.

Так, Великобритания может поставлять Украине оружие, которое может нанести удар по российским военно-морским силам в Черном море.

Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

По его словам, при возможности Британия сможет покупать и поставлять противокорабельные ракеты.

"Очень важно, чтобы зерно, которое влияет на нас всех, на цены на продукты, вышли из Украины. Она не может контролировать Черное море. Оно уже не их. Поэтому важно следить за тем, чтобы российские корабли не используются для бомбардировки города", – подчеркнул он.

Как сообщалось, переломный момент войны в Украине наступит, скорее всего, в мае. В ближайший месяц или около того наступит решающий период в войне, которую ведет против России Россия. Это произойдет после того, как в Украину прибудет военная помощь от Запада, пишет The Guardian.

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