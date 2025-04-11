Британские военные

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Великобритания может разместить в Украине свой военный контингент сроком пять лет.

Об этом сообщает The Telegraph.

По мнению британского руководства, развертывание войск поможет научить и восстановить украинскую армию, чтобы предотвратить новое вторжение Владимира Путина.

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Согласно одному из планов, возглавляемые Европой силы будут направлены в Украину, чтобы сначала сдержать Россию от нарушения любой договоренности и дать украинцам такую необходимую передышку.

Французские военные планировщики утверждали, что очень маловероятно, что Путин санкционирует атаку западных сил в Украине, когда его войска способны захватить только небольшие территории.

Согласно плану, франко-британские силы успокоения помогли бы также защитить небо и море Украины.

Главной целью развертывания контингента было бы немедленное начало помощи в обучении и восстановлении ВСУ для сдерживания потенциальной последующей российской атаки. Позже западный контингент должен выходить из Украины поэтапно, а последние войска могут выйти примерно через пять лет. Это бы поставило Великобританию, Францию и их западных союзников в гонку за восстановление и укрепление украинской армии до того, как Москва снова будет готова вести полномасштабную войну.

«Наши четыре цели или задачи в военном планировании: защитить небо, защитить моря, поддержать мир на суше и поддержать восстановление и силу украинских сил», — сказал министр обороны Великобритании Джон Хили.

По данным источников The Telegraph в британской, датской и немецкой разведках, Путин может восстановить свою армию для нового нападения уже через пять лет.

В издании отмечают, что в последние недели дискуссии о возможной «коалиции желающих» зашли в тупик, поскольку мирные переговоры под руководством Дональда Трампа не привели к прекращению огня. Другие страны выражают обеспокоенность по поводу отправки войск в Украину без того, что Кир Стармер назвал «защитным механизмом США».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский откровенно ответил, станут ли миротворцы гарантией безопасности.