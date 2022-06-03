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Британия обещает предоставить Украине высокоточные ракетные системы: как далеко они будут бить

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Британия обещает предоставить Украине высокоточные ракетные системы: как далеко они будут бить

Фото: Associated Press

Великобритания собирается предоставить Украине ракетные системы средней дальности с точной наводкой на расстояние до 80 километров.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна пришлет Украине пока неопределенное количество пусковых установок M270. Кроме того, украинские военные будут учиться в Британии использовать это оружие.

Об этом сообщает Sky News.

Уоллес отметил, что решение было принято в тесном сотрудничестве с правительством США, которое недавно заявило, что предоставит Украине современные ракетные системы HIMARS.

Следует отметить, что эти две ракетные системы похожи, однако у американской колеса, а британская, изготовленная в США, работает на гусеничном ходу.

Напомним, в США убеждены, что Украина имеет полное право определять, каким будет ее ответ на российскую агрессию, но Киев заверил, что не будет использовать западное оружие по целям на территории РФ.

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