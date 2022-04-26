Британия отменила пошлины и квоты на импорт украинских товаров: Зеленский объяснил, почему это важно

Британия отменила пошлины и квоты на импорт украинских товаров: Зеленский объяснил, почему это важно

Британия объявила об отмене всех пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Великобританией.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Великобританию, а особенно Бориса Джонсона, за быструю и положительную реакцию на запрос о либерализации торговли. Именно сейчас это особенно важно для поддержки государства.

Об этом во вторник, 26 апреля, глава государства рассказал в своем видеообращении.

"Британия объявила об отмене всех без исключения пошлин и квот на импорт украинских товаров. Это позволит нам сохранить тысячи рабочих мест в условиях войны и обеспечить существенную активизацию экономических отношений с Британией. Ожидаем аналогичные решения от других партнеров", — отметил Зеленский.

По словам президента, это важно не только для Украины, не только каждой из стран-партнеров. Это придает стабильности глобальным рынкам, особенно рынку продовольствия, который из-за войны России против Украины находится в шаге от масштабного ценового кризиса.

"Можем избежать кризиса только одним путем – усиливать совместное сотрудничество и давить на Россию, чтобы она отказался от этой войны", – резюмировал президент.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 62-го дня войны

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