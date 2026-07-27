Британия передаст Украине права на Stone Cloak: что известно о системе "РЕБ", которая "скрывает" дроны

Британский флаг / © pixabay.com

Реклама

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в понедельник, 27 июля, объявит о передаче Украине прав интеллектуальной собственности на новую систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak.

Об этом сообщает издание The Independent .

Объявление должно прозвучать во время встречи Бернема с президентом Украины Владимиром Зеленским на британской военно-морской базе. Передача прав на технологию позволит Украине самостоятельно производить Stone Cloak в больших масштабах.

Реклама

Что такое Stone Cloak

Stone Cloak – это компактное устройство радиоэлектронной борьбы размером примерно с планшета. Его устанавливают на беспилотник, чтобы усложнить или заблокировать его обнаружение российскими системами.

Фактически технология создает для дрона своеобразный «электронный плащ», помогающий скрыть аппарат от средств радиоэлектронного обнаружения противника. Технические характеристики и принцип работы системы подробно не разглашаются.

Министерство обороны Великобритании уже передало украинским военным тысячи таких устройств для усиления сделок с применением беспилотников. Система, по словам британского премьера, уже доказала эффективность на фронте.

«Stone Cloak является примером лучших британских разработок. Технология проверена на передовой и будет жизненно важно для безопасности обеих наших стран», — заявил Бернем.

Реклама

После использования в Украине наработки Stone Cloak также планируют интегрировать в новое поколение британского дальнобойного вооружения. В частности, речь идет о проекте Brakestop, в рамках которого Великобритания разрабатывает недорогие крылатые ракеты.

Во время встречи Зеленский и Бернем также пообщаются с более чем 200 украинскими военнослужащими. Они в течение трех недель участвовали в учениях Sea Breeze в Великобритании, направленных на усиление боевых возможностей и противоминную борьбу в Черном море.

Напомним, что ранее мы писали о том, продолжит ли Великобритания поддержку Украины: что заявил новый министр обороны

Новости партнеров