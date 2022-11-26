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Британия подготовила 10 украинских экипажей для боевых вертолетов Sea King: видео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1943
Время на прочтение
2 мин
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Британия подготовила 10 украинских экипажей для боевых вертолетов Sea King: видео

Фото: скриншот с видео

Тренировка украинских военных проходила на базе Королевского военно-морского флота Великобритании.

В Британии прошли подготовку 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King. В скором времени украинская авиация впервые пополнится западной техникой.

Видео учений украинских экипажей опубликовала в Twitter пресс-служба Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве напомнили, что Британия предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей постоянной военной помощи.

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

Westland WS-61 Sea King – это британская модификация одноименного американского вертолета, известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Впервые этот вертолет был построен в США в конце 1950-х годов в разгар холодной войны как одно из средств противолодочной обороны. Британский авиапроизводитель существенно модифицировал эту модель вертолета.

Британский вертолет отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, противолодочными системами британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полетом. Кроме того, британский вариант Sea King, известный как Commando, был разработан для использования в качестве военного транспортного вертолета, который может взять на борт до 28 полностью экипированных военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

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Дата публикации
Просмотры
1943
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