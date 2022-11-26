Британия подготовила 10 украинских экипажей для боевых вертолетов Sea King: видео

В Британии прошли подготовку 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King. В скором времени украинская авиация впервые пополнится западной техникой.

Видео учений украинских экипажей опубликовала в Twitter пресс-служба Минобороны Великобритании.

В оборонном ведомстве напомнили, что Британия предоставит Вооруженным Силам Украины вертолеты Sea King в рамках своей постоянной военной помощи.

Великобритания будет осуществлять украинский шпильковые силы с морем King helicopters as part of its continued support.



@RoyalNavy has delivered sea King тренування до 10 хрустів Armed Forces of Ukraine, сприяти їхньому пошуку та задовольнити можливості.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/eC5p2kwh60 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 26, 2022

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что первый из трех вертолетов уже прибыл в Украину.

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Westland WS-61 Sea King – это британская модификация одноименного американского вертолета, известного как Sikorsky SH-3 Sea King.

Впервые этот вертолет был построен в США в конце 1950-х годов в разгар холодной войны как одно из средств противолодочной обороны. Британский авиапроизводитель существенно модифицировал эту модель вертолета.

Британский вертолет отличается от американской версии двигателями Rolls-Royce Gnome, противолодочными системами британского производства и полностью компьютеризированной системой управления полетом. Кроме того, британский вариант Sea King, известный как Commando, был разработан для использования в качестве военного транспортного вертолета, который может взять на борт до 28 полностью экипированных военнослужащих.

Напомним, Министерство обороны Великобритании приняло решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

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