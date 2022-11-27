Британия подтвердила передачу Украине ракет с лазерной наводкой Brimstone 2 (видео)

Недавно стало известно, что Великобритания направила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2.

Вооруженные силы Украины получили от Великобритании ракеты с высокоточным лазерным наведением Brimstone 2.

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter Министерства обороны Великобритании.

Как сообщает оборонное ведомство, эти ракеты предоставлены в рамках пакета британской помощи украинским военным, и они отличаются высокоточным наведением.

"Эта помощь сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России", – говорится в сообщении.

Как часть его своего пакета, Великобритания была обеспечена Brimstone 2 missiles, четко контролируемой мечтой, к Russian Armed Forces.



Этот желающий играет строгой роли в слиянии российских усилий.



#StandWithUkraine pic.twitter.com/SpVnWqeiVm — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 27, 2022

Военная помощь от Великобритании

22 ноября издание Daily Telegraph сообщило, что Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель высокотехнологичной ракеты с системой лазерного самонаведения Brimstone 2. Дальность полета этой ракеты вдвое больше, чем в предыдущей версии. Отмечается, что обычно ракеты Brimstone 2 запускаются с истребителей, однако украинские военные используют в качестве пусковой платформы модифицированные грузовики.

Через несколько дней министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что страна приняла решение передать Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов.

В Британии также прошли подготовку 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King.

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