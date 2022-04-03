Британия предоставит очень ощутимую поддержку для украинских воинов — Зеленский

Украинский президент считает, что британский премьер демонстрирует позицию "исторического лидера".
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами государств-партнеров и договоренностях о помощи, которые были достигнуты.
Об этом он говорил во время своего обращения в ночь на 3 апреля.
Среди собеседников украинского президента был президент Колумбии, выразивший свою поддержку украинскому народу в противостоянии российской агрессии.
“Очень благодарен ему за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется список стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться”, — отметил Зеленский.
Также состоялся еще один разговор украинского лидера с премьер-министром Британии Джонсоном, который Зеленский назвал предметным и приятным.
“Договорились о новой оборонной поддержке для Украины. Новый пакет. Очень ощутимая поддержка. Также об ужесточении санкций против России. Очень ощутимо. Согласовали общие шаги по достижению мира. Благодарен Борису за лидерство! Историческое лидерство”, — подчеркнул украинский президент.
Напомним, посольство Украины в Великобритании направит благотворительные средства на закупку 30-ти бронированных автомобилей "скорой" для украинских медиков.
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