Британия предоставит очень ощутимую поддержку для украинских воинов — Зеленский

Британия предоставит очень ощутимую поддержку для украинских воинов — Зеленский

Украинский президент считает, что британский премьер демонстрирует позицию "исторического лидера".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами государств-партнеров и договоренностях о помощи, которые были достигнуты.

Об этом он говорил во время своего обращения в ночь на 3 апреля.

Среди собеседников украинского президента был президент Колумбии, выразивший свою поддержку украинскому народу в противостоянии российской агрессии.

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“Очень благодарен ему за поддержку и солидарность с Украиной. Расширяется список стран, которые честно говорят, что свобода имеет значение, а война должна остановиться”, — отметил Зеленский.

Также состоялся еще один разговор украинского лидера с премьер-министром Британии Джонсоном, который Зеленский назвал предметным и приятным.

“Договорились о новой оборонной поддержке для Украины. Новый пакет. Очень ощутимая поддержка. Также об ужесточении санкций против России. Очень ощутимо. Согласовали общие шаги по достижению мира. Благодарен Борису за лидерство! Историческое лидерство”, — подчеркнул украинский президент.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Напомним, посольство Украины в Великобритании направит благотворительные средства на закупку 30-ти бронированных автомобилей "скорой" для украинских медиков.

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