Британия усилит поддержку украинских военных с приближением зимы – Уоллес

Министр считает, что очень важно именно сейчас продлить поставку необходимого ВСУ.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна усилит свою поддержку ВСУ зимой на фоне приближения важной битвы за Херсон.

Об этом он сказал в комментарии Reuters.

"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон. Мы полны решимости предоставить украинским солдатам самые лучшие базовые навыки, потому что мы уже знаем, что российские военные этого не делают", – заявил министр.

Он считает, что сейчас очень важно продолжить поставку оборудования и поддержки Украине.

"Я не удивлюсь, если в течение следующих нескольких недель мы увидим, как они успешно перейдут на другую сторону реки. Украина все еще одерживает победы на востоке страны, и медленно, но уверенно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба", – добавил Уоллес. .

Напомним, что 9 ноября правительство Великобритании объявило о предоставлении Украине зимнего снаряжения для Вооруженных сил Украины. Ожидается, что Великобритания отправит более 25 тысяч комплектов одежды для экстремально холодной погоды. Также комплекты идут в дополнение к более чем 7 тысячам комплектов обычной одежды для холодной погоды, которые были розданы в рамках операции "Интерфлекс".

Тем временем новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится к прибытию с официальным визитом в Киев. Политический эксперт Дмитрий Васильев считает, что этим визитом в Украину он заверит Киев и западных партнеров в жесткой поддержке со стороны его страны.

Сунак уже заявил, что намерен плодотворно сотрудничать с президентом США по укреплению стабильности в мире, а также укреплять ведущую роль стран в поддержке народа Украины.