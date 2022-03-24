Британия ввела санкции против российских компаний и физлиц: в списке приемная дочь Лаврова

Британия ввела санкции против российских компаний и физлиц: в списке приемная дочь Лаврова

Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование всех средств и активов.

Великобритания ввела санкции против российских компаний и физических лиц.

В список внесено 59 человек и организаций, говорится на сайте правительства.

В списке физических лиц, против которых вводятся ограничения, содержатся, в частности, имена главы Сбербанка Германа Грефа, бизнесмена Олега Тинькова, приемной дочери Лаврова и другие российские чиновники и бизнесмены.

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Также Великобритания ввела санкции против "Газпромбанка", "Россельхозбанка", "Альфа-банка", "Ровкомфлота", "РусГидро", "АЛРОСА" и оборонных предприятий.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование всех средств и активов.

Напомним, что в четверг, 24 марта, во время встречи лидеров стран НАТО и "Большой семерки" в Брюсселе, правительство Великобритании намерено объявить о "новом крупном пакете военной поддержки" Украины в ее противостоянии российской агрессии.

Американское издание сообщает, что якобы Зеленский попросил освободить из-под санкций Абрамовича

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