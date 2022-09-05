Британская разведка: армия РФ медленно продвигается на Донецком направлении – примерно на 1 км в неделю

Основной целью России в Украине все еще остается наступательная операция в Донбассе.

Несмотря на эффект недавних украинских наступательных действий, основной целью России в Украине остается наступательная операция на Донбассе.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Основными направлениями наступления на Донбассе остаются Авдеевка под Донецком и район в 60 км севернее Бахмута.

"Хотя Россия добилась наибольшего успеха на этом участке, ее силы по-прежнему продвигаются только примерно на 1 км в неделю в направлении Бахмута", — говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что политической целью операции на Донбассе остается захват всей Донецкой области, что позволит Кремлю объявить об "освобождении" Донбасса. Однако российские силы неоднократно нарушали сроки достижения этой цели.

Украинские власти заявили, что российским силам приказано завершить эту "миссию" до 15 сентября 2022 года.

"Маловероятно, что силы добьются этого, что еще больше усложнит планы России по проведению референдумов по вопросу присоединения оккупированных территорий к Российской Федерации", — говорится в ежедневном обзоре.

Напомним, хакеры установили координаты базы РФ под Мелитополем, используя фейковые аккаунты девушек.

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