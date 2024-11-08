Британская разведка дала неутешительный прогноз по атакам "Шахедами" по Украине

Число применяемых врагом БпЛА существенно растет уже третий месяц подряд.

Россия смогла нарастить производство ударных беспилотников и увеличила интенсивность атак по Украине. Решить эту проблему в ближайшее время будет сложно.

Об этом Минобороны Великобритании сообщило в Сети.

В британской разведке заметили, что в течение октября россияне запустили по Украине 2000 дронов-камикадзе. Это примерно на 700 больше, чем в сентябре. Число применяемых врагом беспилотников существенно растет уже третий месяц подряд.

Темпы российских ударов постоянно растут с середины 2024 года благодаря продолжающимся инвестициям россиян в ряд дронов, а также благодаря диверсификации поставок и расширению стартовых площадок.

В первую неделю ноября темпы налетов вражеских БпЛА на Украину оставались высокими и соответствовали последним неделям октября.

"Поскольку стартовые площадки достаточно просты и их легко восстановить в случае атак, если производство останется беспрепятственным, основным ограничительным фактором для операций российских дронов-камикадзе, скорее всего, являются человеческие ресурсы относительно пусковых мощностей. По всей вероятности, высокие показатели, которые наблюдаются в сентябре и октябре, станут нормой", – прогнозируют в британской разведке.

Напомним, в ночь на 8 ноября РФ нанесла удар по Украине ракетой "Искандер-М", четырьмя ракетами Х-59/69, 92 дронами типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

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