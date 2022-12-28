Британская разведка назвала ключевой пункт обороны россиян на Донбассе

Британская разведка утверждает, что Кременная в Луганской области является основным пунктом российской обороны в Донбассе.

В последние дни Россия укрепила сектор своей линии фронта вблизи Кременной в Луганской области. Этот город находится под постоянным давлением со стороны украинских сил.

Об этом 28 декабря сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что Кременная была относительно уязвима с тех пор, как в октябре украинские войска совершили масштабное контрнаступление и продвинулись через город Лиман на запад.

По данным британской разведки, Россия построила новые крупные оборонительные сооружения вблизи города и, вероятно, будет уделять первостепенное внимание удержанию линии фронта именно здесь.

Этот район имеет важное логистическое значение для Донбасского фронта России, а также важный город Луганской области. В Минобороны Британии добавляют, что "освобождение" этой территории было основным оправданием войны для Кремля.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что армия РФ перекидает в район города Кременная Луганской области огромное количество резервов и техники. В то же время оккупанты погибают там сотнями во время тяжелых боев.

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