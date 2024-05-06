Британская разведка назвала количество "кадыровцев", которые продолжают воевать в Украине

В пророссийских чеченских подразделениях на войне с Украиной сейчас находятся около 9000 человек.

Британская разведка проанализировала, какую роль ныне выполняют пророссийские чеченцы, более известные как кадыровцы, на поле боя.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британского Минобороны.

По словам МО Британии, предположительно сейчас в пророссийских чеченских подразделениях в Украине несут службу около 9 тысяч личного состава.

Понеся значительные потери в начале полномасштабного вторжения, пророссийские чеченские подразделения в основном были отведены для проведения операций по охране тыла, их стали высмеивать как "TikTok-войска" за публикации якобы "военных успехов" в социальных сетях.

После того, как в мае 2023 года российская частная военная компания “Вагнер” была выведена из передовой, чеченские подразделения туда вернулись.

Вполне вероятно, что чеченские спецназовцы несут основную тяжесть боевых действий на передовой, в то время как основная часть чеченских сил продолжает вести операции по охране тыла, говорится в обзоре.

Другим ключевым вкладом Чечни в войну России против Украины является обучение российскому персоналу. По данным руководства Чечни, российский Университет спецназа в Гудермесе с 2022 года обеспечил обучение около 42 тысяч российских военнослужащих.

Однако вероятно, что персонал проходит обучение в университете только в течение 10 дней, что ставит под сомнение эффективность обучения и самого учебного заведения.

Напомним, оккупационная армия России разместили у границы Украины, вблизи Сумской области, сразу несколько батальонов "кадыровцев". По мнению военного эксперта Олега Жданова, нет угрозы от российских наемников. Однако "кадыровцы" потенциально могут вступить в бой с украинскими пограничниками.

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