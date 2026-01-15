Британская разведка назвала потери РФ за 2025 год

ВСУ уничтожают врага на нашей земле / © Associated Press

Россия, вероятно, понесла примерно 415 000 потерь (погибших и раненых) в течение 2025 года в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.

В британской разведке отмечают, что среднесуточный уровень потерь России в декабре 2025 года составил 1 130 солдат, согласно сообщению Генштаба ВСУ, в то же время среднесуточные уровни потерь РФ с августа по декабрь 2025 года были пятью самыми низкими средними ежемесячными показателями, зафиксированными 2 апреля.

«Ежемесячный уровень потерь России снова вырос в связи с усилением наступления на всей линии фронта. Россия, очевидно, будет продолжать нести высокие потери в течение января 2026 года из-за постоянных атак пехоты с десантированием на нескольких направлениях», — говорится в сообщении.

Украина и Россия редко публикуют официальные данные о своих потерях в войне. В последний раз Россия официально сообщала об этом еще в сентябре 2022 года — тогда речь шла о 5 937 погибших. Украина обновила свою статистику 16 февраля 2025: по словам президента Владимира Зеленского, погибли 46 тысяч украинских военных, еще почти 380 тысяч были ранены.

По данным Генштаба, по состоянию на 15 января ВСУ ликвидировали 1 223 090 солдат Российской Федерации. За минувшие сутки — еще 1150 военных.