В январе 2023 года наблюдалась тенденция к увеличению ущерба как медицинским и образовательным учреждениям.

Российская армия в войне с Украиной без разбора использует артиллерию и другие системы огня. В частности, это является причиной высоких жертв среди мирного населения, а также значительных убытков медицинским и образовательным учреждениям.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

По данным разведчиков, в течение января 2023 наблюдалась высокая интенсивность и тенденция к увеличению убытков как медицинским и образовательным учреждениям.

"Эти инциденты и увеличение жертв среди гражданского населения, вероятно, в большинстве своем связаны с отсутствием дискриминации со стороны России в использовании артиллерии и других систем местного оружия", — подчеркивают в британской разведке.

В строительстве отмечают, что по состоянию на 13 февраля 2023-го Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 18 955 жертв среди гражданского населения с 2022-го. Среди них 7199 убитых и 11756 раненых. К слову, в январе зафиксировано 697 жертв среди гражданских.

Впрочем, считают специалисты, фактические цифры гораздо выше. Согласно другому независимому анализу, вероятно, было убито более 16 000 мирных жителей.

"Данные за январь 2023 свидетельствуют о том, что насилие продолжалось вдоль линии фронта протяженностью 1200 км, но было сосредоточено в основном в Донецкой, Луганской и Запорожской областях", — отмечают разведчики Британии.

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