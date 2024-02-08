Британская разведка назвала приоритетное направление для российской армии на фронте

Оккупанты продолжат свои наступательные усилия в этом районе в следующие недели, считают разведчики.

Авдеевка остается основным направлением для россиян на фронте. Российская армия продолжает атаки в юго-восточной части города, где продолжаются уличные бои.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

"За последние четыре недели по украинским позициям в Авдеевке по тактической авиации было выпущено около 600 управляемых боеприпасов. В частности, 5 февраля 2024 года российские самолеты увеличили количество ударов управляемыми авиационными боеприпасами от 30 до 50 в день, что на 66% больше, чем за последние две недели", — отметили разведчики.

"Россия почти наверняка продолжит наступательное давление в этой зоне в течение следующих недель с широким использованием мощностей тактической авиации для поддержки своих усилий", – говорится в обзоре.

Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил о больших потерях россиян в Авдеевке. По оценкам американской разведки, с начала наступления под Авдеевкой в октябре 2023 года россияне потеряли более 13 тысяч человек и 220 боевых машин.

По последним данным аналитиков, россияне продвинулись у Авдеевки. Больше об этом читайте в новости.

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