Британская разведка назвала реальное количество ликвидированных россиян в Макеевке

Российская Федерация потеряла более 300 военных в результате удара Вооруженных сил Украины по Макеевке недалеко от Донецка, который произошел 1 января 2023 года.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно. По нашим оценкам, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены", – отметили разведчики.

"Различие между количеством жертв, признанных Россией, и настоящим общим числом убитых, свидетельствует о присутствии дезинформации в публичных заявлениях Москвы. Обычно это происходит из-за сочетания умышленной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов младшими чиновниками, стремящимися скрыть свои недостатки, поскольку их могут уволить", — добавили в разведке.

Напомним, ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли казарму российских оккупантов, которую те обустроили в помещении ПТУ в оккупированной Макеевке.

Так называемые российские "военкоры" начали говорить о том, что этим ударом удалось ликвидировать многих захватчиков. Число погибших якобы может составить несколько сотен. Впоследствии оккупационное Минобороны признало успешные действия ВСУ, однако заявило о гибели небольшого количества оккупантов.

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