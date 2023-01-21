Британская разведка назвала три направления активных боев на фронте

В последние дни самые ожесточенные бои на фронте ведутся на трех направлениях. В общем, ситуация на поле боя находится в состоянии застоя.
В последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Отмечается, что на северо-востоке, возле Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и удачно отразила российские контратаки.
В то же время в Донецкой области, в Бахмутском секторе, силы армии России и так называемые "вагнеровцы", вероятно, перегруппируются в Соледаре. На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые вели артиллерийские перестрелки, но избегали масштабных наступательных действий.
В Минобороны Британии говорят, что в целом ситуация на фронте находится в состоянии застоя.
"Однако существует реальная возможность локального наступления российских сил у Бахмута", — сообщают в британской разведке.
Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед вблизи Кременной и Сватового в Луганской области, куда враг постоянно подбрасывает силы.
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