Британская разведка о "взрывных авто" россиян: начиняют тротилом и пускают на самоход

Оккупанты стали все чаще использовать так называемые "взрывные тараны", которые делают из старых БМП. Такой способ придумали "кадыровцы".

Российские военные, вероятно, используют на фронте устаревшие бронированные автомобили как самодельные взрывные устройства (СВП). Оккупанты начиняют их несколькими тоннами взрывчатки, выводят на направление и выпрыгивают из авто, пока оно не попадает в цель.

Об этом идет речь в ежедневном отчете Министерства обороны Британии 13 июля.

Большинство случаев использования россиянами СВП было зарегистрировано в районе Марьинки вблизи Донецка, и это началось через несколько дней после того, как на эту территорию прибыли "кадыровцы".

"Существует реалистичная возможность того, что чеченские силы являются инициаторами этой тактики", – говорят в британской разведке.

Отмечается, что у части "кадыровцев" есть навыки использования самодельных взрывных устройств еще с чеченских войн 1990-х годов. Также сообщалось, что чеченцы, воюющие за Украину, делали подобные СВП в январе 2023 года.

"Большинство российских СВП почти наверняка сдетонировали еще до того, как достигли своей цели из-за комбинации противотанковых мин и прямого огня, что ставит под сомнение жизнеспособность этих средств", — говорят в Минобороны Британии.

Однако эти самодельные "боеприпасы" вызывают чрезвычайно сильные взрывы, которые все еще могут оказать психологическое влияние на обороняющиеся силы.

Напомним, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев рассказал, что "кадыровцы" никогда не участвуют в реальных боях, но при этом активно пиарятся в соцсетях и снимают постановочные видео. Их бережет Рамзан Кадыров "для других" целей, в частности, возможно, для своей безопасности.

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