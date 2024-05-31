Британская разведка обнародовала количество убитых и раненых российских военных с начала войны

В мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

Общее количество российских потерь (убитыми и ранеными) с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В строительстве отмечается, что в 2024 году потери России продолжали оставаться на высоком уровне, а в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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По данным британской разведки, рост потерь, скорее всего, является отражением изнуряющего наступления России, которое ведется широким фронтом. По всей вероятности, большинство российских сил проходят лишь ограниченную подготовку и не способны проводить сложные наступательные операции. В результате Россия использует мелкомасштабные, но дорогостоящие волновые атаки, пытаясь ослабить оборону Украины.

"Россия продолжает набирать дополнительные силы для поддержки этого подхода. Однако необходимость постоянного пополнения личного состава на передовой почти наверняка будет продолжать ограничивать способность России создавать подразделения с более высоким потенциалом", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на 31 мая общие боевые потери российских оккупантов составили 507 6500 человек. За прошедшие сутки уничтожено еще 1 390 захватчиков.

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