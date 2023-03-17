Британская разведка обновила карту боев в Украине: какая ситуация на фронте

оккупанты истощают свой боевой потенциал в войне в Украине.
Российские захватчики продолжают наступление на Бахмутском направлении. Украинские защитники продолжают мужественно удерживать оборону.
Об этом информирует Минобороны Британии в Twitter.
В разведке отмечают, что оккупанты продолжают наступление в районе Бахмута. Также враг продолжает наземные атаки вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
В то же время оккупанты продолжают обороняться на Запорожском направлении. В частности, они продолжают обстреливать населённые пункты вдоль всей линии фронта.
Напомним, в российской разведке отметили, что оккупационные войска истощили свой боевой потенциал в войне в Украине . Именно поэтому они не способны даже на локальное наступление. Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий с января 2023-го.
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