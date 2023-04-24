Британская разведка обновила карту боевых действий: какая ситуация на фронтах

Армия окупантов продолжает штурмовать позиции ВСУ на востоке.

О Минобороны Британии сообщает в Twitter.

В британской разведке отмечают, что самые жестокие бои продолжаются в Донецкой области. Там оккупанты, в частности, атакуют позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях. В частности, активные бои продолжаются в Бахмуте и в окрестностях, в Авдеевке и Марьинке.

Также читайте Когда Украина перейдет на 12-летнюю систему образования

"Также россияне пытаются переходить к штурмам на Лиманско-Купянском участке фронта. Хотя продвижение врага на этом направлении не зафиксировано, однако противник использует артиллерию, чтобы продавить оборону ВСУ. На других участках продолжаются локальные бои. В частности, речь идет о Херсонском, Харьковском. и Запорожскую область. Кроме того, российская армия обстреливает населенные пункты вдоль линии фронта. Под огонь неприятеля попадают не только позиции военных, но и гражданские объекты", — говорится в сообщении.

В Донецкой области продолжаются самые ожесточенные бои

Читайте также: