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Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Министерство обороны Великобритании опубликовало актуальную карту войны в Украине по состоянию на 3 ноября.

По данным британской разведки, ВСУ продолжают контрнаступление в Луганской и Херсонской областях и держат оборону в Бахмуте Донецкой области.

Карта боевых действий на 3 ноября опубликована в Twitter Министерства обороны Великобритании.

На карте отмечены атаки украинских военных подразделений на северо-востоке Харьковской области, вблизи границы с Россией. Также подразделения ВСУ продвигаются по линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Продолжается контрнаступление украинских вооруженных сил на севере и западе Херсонской области.

Активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении, где ВСУ отражают атаки врага вблизи Бахмута, Соледара, Песков и Авдеевки. Вражеского продвижения во время штурма украинских позиций не зафиксировано.

Напомним, 3 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, но контролируемая Вооруженными силами. Украинские военные успешно отражают атаки российской армии.

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Дата публикации
Просмотры
1005
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