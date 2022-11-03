Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало актуальную карту войны в Украине по состоянию на 3 ноября.
По данным британской разведки, ВСУ продолжают контрнаступление в Луганской и Херсонской областях и держат оборону в Бахмуте Донецкой области.
Карта боевых действий на 3 ноября опубликована в Twitter Министерства обороны Великобритании.
На карте отмечены атаки украинских военных подразделений на северо-востоке Харьковской области, вблизи границы с Россией. Также подразделения ВСУ продвигаются по линии Сватово-Кременная в Луганской области.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 3, 2022
Мапа ниже является результирующей обороны Intelligence update on situation in Ukraine – 03 November 2022
Расположите больше о Великобритании в связи с: https://t.co/kfDFNIPVYk
#StandWithUkraine pic.twitter.com/7Fs7Aa9Zov
Продолжается контрнаступление украинских вооруженных сил на севере и западе Херсонской области.
Активные боевые действия продолжаются на Донецком направлении, где ВСУ отражают атаки врага вблизи Бахмута, Соледара, Песков и Авдеевки. Вражеского продвижения во время штурма украинских позиций не зафиксировано.
Напомним, 3 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, но контролируемая Вооруженными силами. Украинские военные успешно отражают атаки российской армии.
Читайте также:
- Возможно наступление на Киев: в Генштабе рассказали об угрозе вторжения и готовности ВСУ
- ВСУ отразили вражеские атаки на 12 участках на Донбассе, а в Николаевской области уничтожили более полусотни захватчиков: утренняя сводка Генштаба
- Жданов сделал прогноз войны на зиму: "Будут активные боевые действия"