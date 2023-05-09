Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронтах

Враг сейчас сосредотачиваются на четырех направлениях.

Армия захватчиков продолжает атаки на востоке. Трудные бои продолжаются сразу в четырех направлениях.

Об этом информирует Минобороны Британии в Twitter.

В отчете говорится, что враг сейчас сосредотачиваются на четырех направлениях – Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Лиманском. Активнее всего бои ведутся за города Бахмут и Марьинку.

Кроме того, сегодня продолжаются боеприкосновения на западе Луганской области. Оккупанты пытаются атаковать на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако успеха не достигают.

"На других участках фронта, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, ситуация стабильная. Россияне продолжают обстреливать всю линию фронта", — говорится в разведке.

Ранее оккупационная "власть" так называемой "ДНР" сообщила, что дефицит воды становится все большей проблемой для Донецка. Региональные водоснабжения угрожающе низкие.

Читайте также: