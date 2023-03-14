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Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронте

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Британская разведка обновила карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронте

Фото: facebook.com/CinCAFU

Россияне пытаются прорвать оборону сразу в нескольких направлениях.

Оккупационные войска продолжают попытки штурма в районе Бахмута. Украинские защитники мужественно удерживают оборону.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Кроме Бахмута, россияне пытаются прорвать украинскую оборону на Купянском и Лиманском направлениях. Также захватчики совершают безуспешные наступательные действия на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Количество штурмов и атак под Донецком значительно уменьшилось по сравнению с прошлой неделей. Вероятно, это связано с тем, что захватчики пытаются восстановить свои потери для дальнейших наступательных действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются.

Ситуация вокруг Бахмута

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел 14 марта очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего и заслушал доклад об актуальной ситуации на фронте, в частности, в районе Бахмута.

Ветеран батальона "Айдар" Евгений Дикий называет сложным, но верным решением для ВСУ остаться в Бахмуте Донецкой области и продолжать защищать его. Россияне своих военных в городе посылают фактически на убой.

Украинский легкоатлет Роман Полищук погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

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Дата публикации
Просмотры
1625
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