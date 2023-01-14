Британская разведка объяснила, почему РФ вывела около десяти кораблей из Новороссийска

11 января 2023 года группа из не менее десяти кораблей Черноморского флота России (ЧФ РФ) вышла из Новороссийской военно-морской базы.

Россия рассредоточивает Черноморский флот и выводит часть судов с баз дислокаций. Вероятная причина этого – угроза ударов.

Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

11 января из порта в Новороссийске вышла группа из не менее 10 кораблей. Вероятно, Россия таким образом пытается рассредоточить флот.

"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эти действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она обнаружила", — говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что вывод этих кораблей в море не является подготовкой к обстрелам Украины крылатыми ракетами. Также маловероятна версия о подготовке к десантным операциям.

"Маловероятно, что российский флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций. ЧФ в значительной степени остается зацикленным на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил вместо наступательных или патрульных операций", — заявили разведчики.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес высмеял Черноморский флот, назвав его "флотилией береговой обороны".

"А хваленый Черноморский флот России — это немного больше, чем флотилия береговой обороны", — поиронизировал министр обороны Британии.

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