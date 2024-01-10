Британская разведка объяснила, почему россияне сбрасывают бомбы на собственные и оккупированные города

Россия столкнулась с проблемами от недостаточной подготовки своих летчиков, выпускающих ракеты по своим позициям.

За прошедшую неделю российская авиация дважды выпустила авиационные боеприпасы по собственным позициям и оккупированным городам Украины, где находятся российские военные.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Так, россияне признали, что 2 января один из их самолетов выпустил боеприпас, разгромивший девять жилых домов в Петропавловке в Воронежской области РФ.

Разрушение в Воронежской области в результате падения российской ракеты/Коллаж: ТСН.ua

Второй инцидент произошел 8 января со сбросом неуправляемого боеприпаса ФАБ-250 над оккупированным городом Рубежное Луганской области в Украине. Этот случай также подтвердил оккупационный главарь города. Оба случая произошли во время боевых вылетов российских самолетов.

По данным британской разведки, ранее, 20 апреля 2023 года, российский самолет Су-34 также совершил "аномальный сброс авиационных боеприпасов" над городом Белгород в России.

"Склонность России к продолжающимся инцидентам с боеприпасами, вероятно, усиливается недостаточной подготовкой и усталостью экипажа, что приводит к плохому выполнению тактических действий во время миссий", — отмечают в Минобороны Британии.

Удар окупантов по собственном селе в Воронежской области

После "прилета" 2 января российские паблики сообщали, что в результате воздушного удара в селе Петропавловка Воронежской области погибли 11 человек, из них трое детей. Еще 21 человек пострадал.

В то же время местный губернатор Александр Гусев сообщил лишь о четырех пострадавших. По его словам, в селе придется отстроить 9 домов, а также отремонтировать школу, клуб и здание администрации.

Читайте также: