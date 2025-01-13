Британская разведка объяснила, почему в декабре стало меньше атак "Шахедов"

Российские войска в декабре 2024 года запустили около 1700 дронов-камикадзе разного типа по территории Украины. Это гораздо меньше, чем оккупанты запускали раньше.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

"В декабре 2024 года Россия запустила примерно 1700 дронов-камикадзе разных типов по Украине, что меньше общего количества в ноябре, которое составило 2300. Это был первый случай снижения общего количества с апреля 2024 года", — говорится в сообщении.

В разведке Британии предполагают, что на обстрелы повлияли погодные факторы. Это, в частности, подтверждается несколькими ночами волн более 100 дронов-камикадзе, следовавших за периодами особо низкой или нулевой активности.

По данным британской разведки, различные факторы могут влиять на месячные показатели запусков как в большую, так и в меньшую сторону, однако остается вероятность того, что Россия сможет поддерживать количество, превышающее, по крайней, мере 1500 в месяц.

Ранее сообщалось, что россияне сократили количество штурмов на фронте. Больше об этом читайте в новости.

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