"Танковый биатлон" является международным соревнованием, к которому, кроме России, присоединялись представители из дружественных Кремля стран.

Минобороны страны-агрессорки отменило проведение "танкового биатлона". Одна из вероятных причин — потери на фронте и страх вызвать всеобщее недовольство мерой, которая выглядит неуместной во время войны.

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Как отмечают в сводке, в прошлом году "танковый биатлон" биатлон вызвал шквал критики, поскольку производилось на фоне провалов начального этапа вторжения в Украину. Учитывая это, в этом году Россия решила отказаться от так называемой "военной Олимпиады", которая была задумана как инструмент популяризации армии в российском обществе.

"Есть также высокая вероятность, что из-за высоких потерь в Украине Минобороны РФ просто озабочено нехваткой танков и квалифицированных танковых экипажей, а также других специалистов, из-за чего Россия может лишиться лидерства в медальной таблице", — считает британская разведка.

Отметим, "танковый биатлон" является международным соревнованием, к которому, кроме России, присоединялись представители дружественных Кремля стран.

Добавим, что в британской разведке объяснили сокращение потерь российской армии на 30%.

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