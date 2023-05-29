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Британская разведка оценила состояние Крымского моста: "Дымовой занавес не поможет"

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Британская разведка оценила состояние Крымского моста: "Дымовой занавес не поможет"

Над Крымским мостом поднимается густой дым 24 мая

Российская маскировка оказалась неэффективной.

24 мая армия РФ провела обучение по безопасности вокруг Крымского моста, соединяющего российский город Керчь с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечают в своде, дымовой занавес заложили дымогенераторы ТДА-3, предположительно, 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ.

"Русская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), на чем делается сильный упор", — говорят в разведке.

Впрочем, на практике российская маскировка оказалась неэффективной, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне.

Напомним, в России в последние недели изменился тон публичных дебатов – теперь граждан страны-агрессорки пытаются заставить активно идти на жертвы в поддержку военных действий против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1428
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