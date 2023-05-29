Британская разведка оценила состояние Крымского моста: "Дымовой занавес не поможет"

24 мая армия РФ провела обучение по безопасности вокруг Крымского моста, соединяющего российский город Керчь с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.

Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечают в своде, дымовой занавес заложили дымогенераторы ТДА-3, предположительно, 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ.

"Русская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), на чем делается сильный упор", — говорят в разведке.

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Впрочем, на практике российская маскировка оказалась неэффективной, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне.

Напомним, в России в последние недели изменился тон публичных дебатов – теперь граждан страны-агрессорки пытаются заставить активно идти на жертвы в поддержку военных действий против Украины.

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