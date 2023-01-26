Британская разведка оценила уровень боеспособности военных РФ, прошедших обучение в Беларуси

Мобилизированных будут использовать на фронте после нескольких недель тренировок.

В Беларуси закончилось обучение российских оккупантов из 2 гвардейской мотострелковой дивизии, которую отправят на войну против Украины.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Разведчики заявляют, что россияне, вероятно, завершили обучение 2 ГМСП на территории Беларуси. Большинство захватчиков переброшены в Россию, прежде чем будут повторно задействованы в войне.

Отмечается, что дивизия входит в состав 1 гвардейской танковой армии, понесшей значительные потери на начальном этапе войны против Украины.

"Дивизия состоит преимущественно из мобилизованных россиян, эксплуатирующих старую технику, снятую с хранения, а потому ее боевая эффективность будет ограничена, несмотря на несколько недель тренировок", — пишут разведчики.

Существует реальная вероятность того, что другие ротирующиеся в Беларуси российские подразделения будут использованы для аналогичной подготовки, а Россия и в дальнейшем будет использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявлял, что повторное наступление на севере Украины врагу уже не удастся. Передислокация оккупантов в Беларуси происходит медленно, что не свидетельствует о возможном сухопутном наступлении на территорию Украины в ближайшие несколько месяцев.

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