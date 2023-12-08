Британская разведка подтвердила сбивание российского Су-24М возле Змеиного: подробности

Украинская ракета класса Земля-воздух 5 декабря, вероятно, сбила российский бомбардировщик Су-24М в воздухе Одесщины.

Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.

"В 2023 году истребитель-бомбардировщик Су-24М FENCER D Военно-морской авиации России с высокой вероятностью был сбит украинской ракетой класса "земля-воздух" (ЗРК) над северо-западной частью Черного моря в районе украинского острова Змеиный", — говорится в сообщении.

Экипаж, состоявший из двух человек, предположительно погиб. Найти их даже не брались, ведь местонахождение и условия эксплуатации сделали бы российскую поисково-спасательную миссию чрезвычайно сложной.

Британская разведка отмечает, что с лета 2023 г. Россия продолжает осуществлять опасные воздушные ударные миссии на этот остров. Вероятно, это делается скорее по информационным соображениям, поскольку остров стал символом украинского сопротивления, и Россия хочет продемонстрировать, что она может применять силу по всему Черному морю.

Напомним, командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук ранее сообщил, что российский бомбардировщик Су-24М в районе острова Змеиный под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесщины. Успешную операцию по уничтожению провело воздушное командование "Юг". В результате мощных действий украинского зенитного ракетного подразделения вражеская "сушка" отправилась туда же, куда и раньше российский корабль.

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