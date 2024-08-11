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Британская разведка показала спутниковые снимки разрушений в Бахмуте (фото)

Британская разведка показала спутниковые снимки разрушений в Бахмуте (фото)

Вид разрушений в Бахмуте 21 мая 2023 зафиксировал оператор дрона 93-й ОМБр "Холодный Яр" / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Появились новые спутниковые снимки разрушений в Бахмуте.

Британская разведка опубликовала спутниковые снимки, показывающие масштабы разрушений в оккупированном Бахмуте Донецкой области.

"Последнее обновление разведки Минобороны (Великобритании – Ред.) по ситуации в Украине – 11 августа 2024 года. Разрушение в Бахмуте с момента российского наступления на город", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что школы, вокзал, жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были значительно повреждены или разрушены.

Разрушенная россиянами школа в Бахмуте / © Twitter/Ministry of Defence
Разрушенная россиянами школа в Бахмуте / Фото: Twitter/Ministry of Defence
Разрушенное здание железнодорожного вокзала / ©
Разрушенное здание железнодорожного вокзала
Разрушенные жилые дома / ©
Разрушенные жилые дома

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает под Курск войска, которые должны были усилить Покровское направление.

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