Британская разведка показала спутниковые снимки разрушений в Бахмуте (фото)

Появились новые спутниковые снимки разрушений в Бахмуте.
Британская разведка опубликовала спутниковые снимки, показывающие масштабы разрушений в оккупированном Бахмуте Донецкой области.
"Последнее обновление разведки Минобороны (Великобритании – Ред.) по ситуации в Украине – 11 августа 2024 года. Разрушение в Бахмуте с момента российского наступления на город", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что школы, вокзал, жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура были значительно повреждены или разрушены.
Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает под Курск войска, которые должны были усилить Покровское направление.
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