Британская разведка предупредила, что Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона и назвала ее цель

Россия нацелена на длительную оккупацию Херсона.
Войска России, варварски напавшие на Украину 24 февраля и цинично уничтожающие ее территорию уже 67 дней, нацелены незаконно оккупировать Херсон в долгосрочной перспективе.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
По мнению разведчиков, об этом свидетельствует появление в Херсоне пророссийской администрации и ее заявления о невозможности возвращения в Украину и переходе на российский рубль.
"После захвата южного Херсона в начале марта Россия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и близлежащими территориями путем установления пророссийской администрации. Недавние заявления этой администрации включают объявление возвращения под контроль Украины "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривны на российский рубль. С сегоднешнего дня в Херсоне должны использовать российский рубль", – говорят британские разведчики.
Как предполагают разведчики, цель длительной оккупации Херсона может объясняться, в частности, продвижением войск на север и запад и контроль Россией над незаконно аннексированным украинским Крымом.
"Эти заявления, вероятно, свидетельствуют о намерении России оказать сильное политическое и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе", — говорится в ежедневном докладе разведки.
Ранее российские оккупанты установили памятник Ленину в Новой Каховке.
Напомним, во временно оккупированной Каховке "власть" готовит масштабное празднование 9 мая.
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