Британская разведка прокомментировала вероятность масштабного прорыва окупантов на фронте

В конце ноября 2023 Украина ускорила фортификационные сооружения на ключевых направлениях.

Ситуация на фронте стабильна. Маловероятно, что Россия сможет совершить масштабный прорыв на поле боя.

Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на разведку.

"В последние недели Украина мобилизовала совместные усилия для улучшения полевых укреплений, поскольку ее силы возвращаются к более оборонительной позиции вдоль большей части линии фронта", — говорится в сообщении.

Западная разведка отмечает, что в конце ноября 2023 Украина ускорила фортификационные сооружения на ключевых направлениях после призывов президента Украины Владимира Зеленского. В частности, отмечается, что на границе с Беларусью Украина укрепилась с помощью "зубов дракона", колючей проволоки и противотанковых рвов.

"Россия продолжает локальные варианты наступления в нескольких секторах, но отдельные атаки редко превышают размер взвода. Большой прорыв России маловероятен, и в целом фронт характеризуется статистикой", – добавили разведчики.

Напомним, по информации украинских военных, оккупанты пытаются перерезать "дорогу жизни" к Авдеевке.

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