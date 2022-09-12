Британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковщины

Российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены отдать приоритет экстренным оборонным действиям.

После наступления ВСУ российские оккупационные войска получили приказ отступить со всех оккупированных ими территорий Харьковской области к западу от реки Оскол.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что в этом секторе еще остаются отдельные "ячейки сопротивления россиян", но фактически от 7 сентября Украина "отвоевала территорию, которая, по меньшей мере, вдвое превышает площадь графства Лондон".

"Быстрые украинские успехи имеют значительные последствия для общего плана операций России. Большинство сил в Украине, скорее всего, вынуждены отдавать приоритет экстренным оборонным действиям. И без того ограниченное доверие развернутых войск к высшему военному руководству России, скорее всего, ухудшится", — говорят аналитики Минобороны Великобритании.

Кроме того, на юге возле Херсона Россия, вероятно, пытается перебросить достаточные резервы через реку Днепр к линии фронта. Импровизированный наплавной мост, который Россия начала более двух недель назад, остается недостроенным.

"Украинская дальнобойная артиллерия сейчас, вероятно, настолько часто избивает по переправам через Днепр, что Россия не может отремонтировать поврежденные мосты", – добавили специалисты.

Напомним, оккупанты так дремнули с поля боя, что "забыли" и танки, и БМП, и беспилотники.

Читайте также: